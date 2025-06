Calcio giovanile l’Avellino trionfa al Trofeo Shalom

Un'onda di entusiasmo ha travolto lo stadio “Allegretto” di Montesarchio, dove l’Avellino ha scritto una pagina memorabile vincendo il Trofeo Shalom “Tabacchi Collarile Cup”. La finale emozionante, conclusa ai supplementari, ha regalato un’atmosfera di festa e solidarietà, consacrando il talento dei giovani e la passione per il calcio. Questo trionfo segna un importante capitolo nel panorama giovanile italiano, dimostrando che il futuro del calcio è già qui.

Comunicato Stampa Finale emozionante allo stadio "Allegretto" di Montesarchio: battuta la Nazionale LND ai supplementari, grande festa per tutto il torneo Si è conclusa con una serata indimenticabile la 40ª edizione del Trofeo Shalom "Tabacchi Collarile Cup", storico torneo giovanile.

