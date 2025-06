Calcio Euro U21 | Italia fuori tra polemiche Germania in semifinale

Un Europeo ricco di emozioni, passione e polemiche si conclude con l'eliminazione dell’Italia Under 21 ai quarti di finale contro la Germania, in una partita drammatica che ha tenuto inchiodati i tifosi sugli spalti. Cuore e orgoglio non sono bastati a superare la rimonta tedesca nelle fasi cruciali, lasciando spazio a riflessioni e recriminazioni. La sfida, tra luci e ombre, si chiude con un risultato che fa ancora discutere.

Roma, 23 giu. (askanews) – Cuore, orgoglio e un pizzico di rabbia. La Nazionale Under 21 saluta l’Europeo ai quarti di finale dopo una battaglia epica contro la Germania, persa 3-2 ai supplementari. Alla DAC Arena di Dunajska Streda succede di tutto: gli Azzurrini sbloccano la gara al 13? della ripresa con l’ala del Burnley, Luca Koleosho, ma subiscono la rimonta tedesca firmata da Nick Woltemade, attaccante dello Stoccarda, al 23’st e da Nelson Weiper, centravanti del Magonza, al 42’st. Sotto di un gol e con due uomini in meno – fuori Wilfried Gnonto al 36’st e Mattia Zanotti al 45’st, entrambi per doppia ammonizione – l’Italia trova comunque la forza di pareggiare: è il neoentrato Giuseppe Ambrosino, al 45’+6st, a regalare l’illusione con un capolavoro su punizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

