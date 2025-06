Calcio Carmine Nunziata | L’arbitro ha rovinato la partita i tedeschi non hanno visto palla

La Nazionale italiana U21 di calcio ha vissuto un’amara delusione nei quarti di finale degli Europei, sconfitta 3-2 dalla Germania dopo una battaglia intensa ai tempi supplementari. Nonostante un’ottima prestazione in campo, il risultato è stato pesantemente influenzato dall’arbitraggio controverso del signor Manfredas Lukjan?ukas, che ha acceso polemiche e lasciato l’amaro in bocca ai nostri giovani talenti. La partita si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro tra passione e controversia, segnando un capitolo da ricordare...

Una sconfitta bruciante. La Nazionale italiana U21 di calcio è stata sconfitta ieri nei quarti di finale degli Europei di categoria dalla Germania. 3-2 lo score alla MOL Aréna di Dunajská Streda (Slovacchia) al termine dei tempi supplementari, dopo che nei 90? la partita si era chiusa sul 2-2. Un match giocato molto bene dagli azzurrini, ma condizionato dall’arbitraggio del sig. Manfredas Lukjan?ukas. Una distribuzione delle ammonizioni assolutamente squilibrata che ha alimentato il nervosismo sul rettangolo verde, con l’Italia ridotta in nove negli ultimi scampoli dei tempi regolamentari, viste le espulsioni di Wilfried Gnonto e di Mattia Zanotti all’81’ e al 90?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Carmine Nunziata: “L’arbitro ha rovinato la partita, i tedeschi non hanno visto palla”

In questa notizia si parla di: calcio - partita - carmine - nunziata

Calcio, il CT Carmine Nunziata verso gli Europei U21: “Prima partita fondamentale. Mi dispiace per Spalletti” - Siamo pronti. Veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato intensamente, preparandoci al meglio per questa sfida cruciale.

"L'arbitro ha rovinato la partita. Questi (i calciatori della Germania, ndr) giocano tutti in Bundesliga, ci davano già per sconfitti, ma stasera il pallone l'hanno visto poco" Carmine Nunziata, CT Italia Under 21, a RAI Sport Vai su Facebook

Il ct Carmine #Nunziata non ci sta dopo l’eliminazione con la Germania all’Europeo U21: “Perdere così fa male. I tedeschi non hanno visto palla anche se tutti ci davano sfavoriti, ma l’arbitro ha rovinato la partita” Vai su X

Nunziata attacca: Partita rovinata dall’arbitro. La Germania la palla l'ha vista poco; Italia U21, Nunziata: Solo grazie a questi ragazzi. L'arbitro ha rovinato la partita; Calcio, Carmine Nunziata: “L’arbitro ha rovinato la partita, i tedeschi non hanno visto palla”.

Nunziata attacca: "Partita rovinata dall’arbitro. La Germania la palla l'ha vista poco" - Durissimo il commento del ct dell'Italia nel post gara: "Noi spettacolari, devo solo ringraziare i miei ragazzi. gazzetta.it scrive

Italia U21, Nunziata: "L'arbitro ha rovinato la partita. La Germania non ha visto palla" - Il selezionatore dell'Italia U21 non può che rammaricarsi, dopo l'eliminazione ai Quarti di Finale degli Europei al termine del match contro la Germania, chius ... Da msn.com