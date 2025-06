Calcio Axel Alpi difenderà la porta del Futball Cava Ronco anche nella prossima stagione

Axel Alpi, classe 2002, continuerà a difendere la porta del Futball Cava Ronco Forlì anche nella prossima stagione, confermando il suo ruolo di pilastro tra i pali. Dalla stagione 2021/2022, ha dimostrato affidabilità, dedizione e un forte spirito di squadra, diventando un punto di riferimento per il club. Con 23 presenze all’attivo, il suo talento e la sua determinazione sono pronti a guidare ancora una volta i biancorossi verso nuovi traguardi.

