Calcio a 5 la Futsal Cesena ufficializza lo staff della prima squadra per la stagione

La Futsal Cesena si prepara a conquistare la stagione 2025/26 con uno staff di altissimo livello, pronto a sostenere il nostro allenatore Roberto Osimani. Per il quinto anno consecutivo, Marco Guidi sarà al suo fianco, confermando la sua preziosa esperienza e dedizione. Un team affiatato e competente che promette grandi successi: il sogno di una stagione indimenticabile è sempre più vicino.

La Futsal Cesena ha ufficializzato lo staff della prima squadra che affiancherĂ l'allenatore Roberto Osimani per la stagione 202526. Ci sarĂ , per il quinto anno consecutivo (settimo totale), il fidatissimo Marco Guidi, collaboratore preparatissimo a cui è stata spesso affidata la preparazione.

