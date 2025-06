Calci racconta | la storia della Valgraziosa attraverso gli oggetti

Immergetevi in un viaggio tra passato e presente con "Calci Racconta", un evento che trasforma semplici oggetti in preziose testimonianze della storia della Valgraziosa. Attraverso pezzi scelti con cura da Massimo Del Grande, residente appassionato, scoprirete come ogni oggetto narra un capitolo di questa affascinante terra. Un’occasione unica per riscoprire le radici e la memoria di Calci, che culminerà durante la Festa di Sant’Ermolao. Preparatevi a lasciarvi sorprendere!

Calci (PI), 23 giugno 2025 – In occasione della tradizionale Festa di Sant’Ermolao, in programma a Calci dal 1° al 4 agosto, la sala consiliare “Rino Logli” del Comune di Calci ospiterĂ un evento unico e originale, “Calci Racconta”: una vetrina di oggetti in grado di raccontare la storia della Valgraziosa che saranno raccolti nei prossimi giorni da Massimo Del Grande, ideatore del progetto. Del Grande, pensionato residente a Calci, è un ex dipendente del Museo di Storia Naturale dell'UniversitĂ di Pisa e alcuni anni fa collaborò anche alla realizzazione della Camera delle Meraviglie (Wunderkammer) in stile seicentesco, che si trova nella parte storica del Museo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Calci racconta”: la storia della Valgraziosa attraverso gli oggetti

In questa notizia si parla di: calci - storia - racconta - valgraziosa

Daniel Gil racconta come sta costruendo un’eredità nella storia di American Ninja Warrior - Daniel Gil non è solo un atleta: è un pioniere di American Ninja Warrior. Con il suo 30° buzzer, ha scritto una pagina storica che cattura l’attenzione di tutti gli appassionati di sport estremi.

Il Cinema Teatro Valgraziosa di #Calci ospiterà , alle ore 21 di martedì 3 Giugno 2025, il "` " di #Pisa, riuniti nell'Ensemble Jazz, di Vai su Facebook

“Calci racconta”: la storia della Valgraziosa attraverso gli oggetti; “Calci Racconta”: una mostra di oggetti per narrare la storia della Valgraziosa; ?“Calci racconta”, una mostra dal cuore.

“Calci racconta”: la storia della Valgraziosa attraverso gli oggetti - Massimo Del Grande invita cittadini a cittadine a cercare e prestare oggetti di uso comune, per una mostra che si terrà durante la Festa di Sant’Ermolao ... Secondo lanazione.it

Giacomo Ghidoni ci racconta la Valgraziosa in Vespa - Una cartolina nella cartolina per Calci che, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, riceverà un biglietto da visita ancora più speciale. Come scrive lanazione.it