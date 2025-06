Cagnolona cieca ferita da una strettissima catena | orrore nel salernitano

Un gesto di grande coraggio e compassione ha portato alla salvataggio di una cagnolona cieca e martoriata nel Salernitano, vittima di un orrore indicibile. I medici dell'ASL Salerno 1, insieme alle forze dell'ordine, hanno agito prontamente per liberarla da una catena stretta che le aveva quasi mozzato la testa, con 50 punti di sutura a testimonianza della sua sofferenza. Questo episodio ci ricorda l'importanza di prendersi cura di chi non può parlare.

