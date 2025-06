Caduto in piscina a 4 anni Il bimbo non ce l’ha fatta

Una tragedia sconvolge la comunità di Castrezzato: un bambino di appena quattro anni ha perso la vita dopo un incidente in piscina. Venerdì pomeriggio, durante una giornata di svago in un parco acquatico, il piccolo è sfuggito all’attenzione del papà, lasciando tutti senza parole davanti a una tragedia così improvvisa e dolorosa. La speranza di un miracolo si è spenta ieri sera, lasciando un vuoto incolmabile.

Non ce l’ha fatta il piccolo di quattro anni che venerdì pomeriggio è annegato in piscina a Castrezzato (Brescia), dove si trovava in compagnia del papà. Dopo due giorni di agonia, il bambino è morto ieri sera all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato in coma nel repato di rianimazione pediatrica. Il drammatico episodio è accaduto al parco acquatico Tintarella di Luna. Il bimbo, sfuggito al controllo del padre, è stato visto galleggiare sul pelo dell’acqua: immediata la chiamata al 112, mentre il genitore e i bagnini recuperavano il bimbo, ormai privo di sensi. I bagnini hanno anche tentato la rianimazione, continuata poi dai soccorritori del 118, poi il volo in eliambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caduto in piscina a 4 anni. Il bimbo non ce l’ha fatta

Castrezzato, non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni caduto in piscina Era sfuggito al controllo dei genitori. Il piccolo era ricoverato all'ospedale di Bergamo

Era caduto in piscina venerdì, è morto il bimbo di quattro anni. Il piccolo era finito in acqua in un parco acquatico nel Bresciano

