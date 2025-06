Cade nel giardino di casa e resta infilzato nella ringhiera | grave 73enne

Un tragico incidente nel tranquillo giardino di Rocca di Papa: un uomo di 73 anni, intento a potare gli alberi, è caduto e rimasto infilzato nella ringhiera, generando grande apprensione tra i vicini. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per liberarlo, trasportandolo con l’elisoccorso in codice rosso verso l’ospedale di Tor Vergata. La sua vita pendeva da un filo, ma ora si spera in un esito positivo. Continua a leggere.

L'uomo si trovava nel piccolo orto di casa a Rocca di Papa, intento a potare gli alberi, quando è precipitato rimanendo infilzato nella ringhiera del giardino. I vigili del fuoco hanno liberato il 73enne che è stato poi trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giardino - casa - infilzato - ringhiera

Neonati sepolti nel giardino di casa: Chiara Petrolini in aula, la difesa invoca l’infermità mentale. L'ex fidanzato: "Voglio capire cosa aveva nella mente" - Un caso agghiacciante scuote il tribunale di Parma: Chiara Petrolini, 21 anni, è accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa.

Cade nel giardino di casa e resta infilzato nella ringhiera: grave 73enne; Rocca di Papa, incidente domestico in via Cavour: uomo cade in giardino e rimane infilzato nella ringhiera; Lucca, cade dalla scala e viene trafitto dalla ringhiera di casa: è grave.

Cade nel giardino di casa e resta infilzato nella ringhiera: grave 73enne - L'uomo si trovava nel piccolo orto di casa a Rocca di Papa, intento a potare gli alberi, quando è precipitato rimanendo infilzato nella ringhiera del ... Come scrive fanpage.it

Concordia Sagittaria. Scivola dalla scala mentre sta potando un albero: si infilza sulla ringhiera - È scivolato mentre potava un albero a casa di un’amica: un cinquantottenne di Concordia Sagittaria si infilza sulla ringhiera. Riporta ilgazzettino.it