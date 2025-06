Cade in moto durante la gara Grave un pilota di 43 anni

Un grave incidente scuote l’autodromo di Marzaglia durante la storica manifestazione Motoestate 2025. Un pilota di 43 anni, in sella a un’Aprilias classe 1000, ha improvvisamente perso il controllo della moto, cadendo pesantemente poco prima della curva uno. La scena, avvolta in tensione, ha lasciato tutti senza parole, mentre le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle competizioni di alto livello.

Grave incidente, ieri pomeriggio, all’autodromo di Marzaglia dove si stava disputando una gara della storica manifestazione Motoestate, edizione 2025. Erano circa le 17 quando uno dei piloti in competizione, in sella a una Aprilia classe 1000, ha improvvisamente perso il controllo della moto poco prima della curva uno del noto circuito modenese. Era in bagarre con un altro atleta quando, durante la staccata, è rovinato a terra rotolando sull’asfalto. Nella caduta ha battuto la testa ed è stata subito alzata la bandiera rossa. "Sul posto erano presenti tre medici rianimatori e ambulanze. I medici sono subito intervenuti soccorrendo il pilota" fanno presente gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade in moto durante la gara. Grave un pilota di 43 anni

