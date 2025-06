Cade dal camion e muore la Procura apre un' inchiesta sulla tragica fine di un operaio

Una tragica caduta da un camion ha spezzato la vita di Francesco Lo Forte, operaio di 59 anni. La Procura ha aperto un'indagine per far luce su quello che si configura come un drammatico incidente sul lavoro, avvenuto lo scorso 5 giugno a Barcellona Pozzo di Gotto. Un episodio che solleva ancora una volta il nodo della sicurezza sul lavoro e la necessità di prevenire simili tragedie in futuro.

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla tragica fine di Francesco Lo Forte, il 59enne morto in seguito alla caduta da un camion a Barcellona Pozzo di Gotto. L'incidente è avvenuto lo scorso 5 giugno in un terreno privato, l'uomo, di origini palermitane, stava scaricando balle di fieno dal mezzo.

