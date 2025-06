Cade da soppalco gravemente ferito ingegnere nel Salernitano

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina ad Albanella, nel Salernitano, coinvolgendo un ingegnere di 42 anni. La caduta da un soppalco in legno all’interno di un deposito di materiali ha provocato ferite serie, richiedendo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La scena evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, che può fare la differenza tra vita e morte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente sul lavoro questa mattina ad Albanella, in provincia di Salerno, dove un ingegnere 42enne del posto è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un soppalco in legno all’interno di un deposito di materiali. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto violentemente a terra dopo un volo di alcuni metri d’altezza. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte un’ambulanza ed un’automedica. Dopo aver messo in sicurezza il ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 che ha trasportato il professionista all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cade da soppalco, gravemente ferito ingegnere nel Salernitano

