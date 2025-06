Caccia al secondo portiere | Suzuki e Milinkovic-Savic restano in corsa

Il mercato si infiamma alla ricerca del secondo portiere ideale per il Napoli: Suzuki e Milinkovic-Savic continuano a contendersi il ruolo, mantenendo vivo l’interesse e le speranze di una scelta che possa garantire affidabilità e talento. Con il club impegnato nelle valutazioni, la sfida resta aperta e tutto può ancora succedere. La domanda ora è: chi sarà il prossimo protagonista tra le fila azzurre?

Il Napoli è al lavoro per trovare il nuovo vice di Meret in vista della

Napoli, rinnovo in arrivo per Meret. Poi caccia al secondo portiere: piacciono Suzuki e Kepa - Il Napoli si prepara a blindare Alex Meret con un rinnovo che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era.

