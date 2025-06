Ca' Foncello ridotte le operazioni -15% in estate | il piano ferie di medici infermieri e personale sanitario Garantiti gli interventi di cataratta

L'estate porta con sé una temporanea riduzione delle operazioni nelle sale operatorie, con un calo medio del 15% degli interventi programmati fino a settembre. Tuttavia, il piano ferie di medici, infermieri e personale sanitario garantisce comunque le prestazioni essenziali, come gli interventi di cataratta. Un equilibrio che assicura qualità e continuità assistenziale, anche nei mesi più caldi.

TREVISO - L?attività delle sale operatorie verrà ridotta in estate. Si parla di un taglio medio del 15% degli interventi chirurgici fino a settembre. È l?effetto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ca' Foncello, ridotte le operazioni (-15%) in estate: il piano ferie di medici, infermieri e personale sanitario. «Garantiti gli interventi di cataratta»

