‘Buttarla in caciara’ sai perché a Roma si dice così? Ecco cos’era la caciara

"Se ti sei mai chiesto perché a Roma si dice 'buttarla in caciara', preparati a scoprire un mondo di tradizioni e storie affascinanti. Questa espressione romanesca, usata da generazioni, racchiude un'intera cultura fatta di allegria, caos e socialità. Ma cosa nasconde davvero il termine 'caciara'? Scopriamolo insieme, tra storia, leggenda e curiosità che rendono unica questa espressione della capitale."

Il dialetto romanesco è ricco di modi di dire che vengono utilizzati da grandi e piccoli e spesso sono ripresi anche in altre parti d’Italia. Buttarla in caciara è un’espressione romanesca che significa fare chiasso, originare caos. Ma a cosa rimanda la caciara? Scopriamolo insieme. “Buttarla in caciara”, cos’era la caciara. La caciara ha un’origine particolare e rimanda al termine caciaia che sta ad indicare un antico locale dove veniva messi a stagionare i formaggi. Se pensiamo alla parola in senso figurato, facciamo riferimento alla gazzarra che significa proprio chiasso. LEGGI ANCHE: — Sai perché a Roma si dice ‘abbozzare’? In dialetto questa parola ha un significato diverso da quello che pensi La caciara era presente soprattutto in zone di montagna dell’Italia centrale, tra l’Abruzzo, Molise e Lazio: essa è una struttura costruita dai pastori con la pietra senza l’ausilio di malte o cementi che serviva loro per rifugiarsi in caso di piogge ed era un luogo dove mettere a stagionare i formaggi. 🔗 Leggi su Funweek.it

