Busta paga a giugno arriva il bonus da 500 euro | ecco per chi crescono gli stipendi e come funziona

In arrivo a giugno un bonus da quasi 500 euro per molti lavoratori, un sollievo che fa aumentare la busta paga di dipendenti statali e non solo. Grazie all’applicazione del taglio del cuneo fiscale e agli arretrati, gli stipendi si arricchiscono di una cifra importante, portando benefici concreti nelle finanze personali. Una buona notizia che dimostra come le riforme possano tradursi in vantaggi tangibili per i cittadini. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una sorta di bonus, da quasi 500 euro. In busta paga in questi giorni, per i dipendenti statali, arrivano buone notizie. Il cedolino di giugno, infatti, comprende anche gli importi finora non pagati relativi alla mancata applicazione del taglio del cuneo fiscale. Questo vuol dire che in questi giorni la busta paga sarà più ricca di 500 euro tra applicazione dell’ex sgravio contributivo e arretrati. Il taglio del cuneo fiscale, sotto la nuova forma decisa dal governo Meloni, è in vigore da gennaio. Ma finora, per gli statali, non è stato applicato. Solo dallo stipendio di giugno arriverà quindi il taglio, con tanto di arretrati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Busta paga, a giugno arriva il bonus da 500 euro: ecco per chi crescono gli stipendi e come funziona

Gli aumenti in busta paga fino a 480 euro al mese per milioni di dipendenti, da giugno - A partire da giugno, milioni di dipendenti pubblici vedranno aumentare le loro buste paga, con incrementi che possono raggiungere i 480 euro al mese.

BUSTA PAGA PIÙ PESANTE PER I BANCARI: SCATTA LA TERZA TRANCHE DI AUMENTI Dal primo giugno ulteriori 50 euro medi si sommano ai 350 euro già in vigore grazie al rinnovo del CCNL firmato da Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin il 23 novembre 2

LA POVERTÀ DEI LAVORATORI METALMECCANICI. IL CONTRATTO METALMECCANICI NON C'È. Il 20 giugno nuovo sciopero nazionale. Intanto arriva il micro aumento in busta paga - 27 euro lordi circa 20 € netti al Livello C3 (ex 5°). - 24,79 € lordi al D2 (

