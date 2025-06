Buono come il pane | tre giorni dedicati ai prodotti da forno del territorio

Sei pronto a riscoprire i sapori autentici del territorio? "Buono come il pane" è l'evento imperdibile organizzato da Confartigianato Brindisi, in programma dall'11 al 13 luglio presso l'Ostello della Gioventù. Tre giorni dedicati alle eccellenze della panificazione locale, per celebrare tradizioni e qualità. A maggio, infatti, è stata presentata una proposta al Comune di...

BRINDISI - "Buono come il pane", è questa l'iniziativa promossa da Confartigianato Brindisi per promuovere e valorizzare i prodotti da forno locali in programma l'11, il 12 e il 13 luglio prossimi presso l'ostello della Gioventù. A maggio scorso è stata inoltrata una proposta al Comune di.

