Buoni da 20mila euro scaduti ma mai incassati | Poste deve risarcire i due anziani

In un caso che potrebbe segnare un precedente importante, il Tribunale di Milano ha condannato Poste Italiane al risarcimento di due anziani per buoni fruttiferi scaduti e mai incassati. Nonostante fossero ormai prescritti, i giudici hanno stabilito che l'azienda aveva l'onere di dimostrare di aver consegnato correttamente i documenti informativi. Questa decisione apre la strada a molte altre richieste di tutela per consumatori e risparmiatori.

Milano, 23 giugno 2025 – I quattro buoni fruttiferi postali sono ormai prescritti, ma il Tribunale civile di Milano ha condannato Poste Italiane a risarcire la coppia di anziani che ha cercato di incassarli oltre i termini, stabilendo che “era onere di Poste dimostrare di aver consegnato loro il foglio informativo, e non viceversa”. Una sentenza che potrebbe fare da apripista per tanti altri casi analoghi, anche perché finora i giudici milanesi hanno bocciato simili ricorsi. Una battaglia legale portata avanti da Federconsumatori Milano, con l’avvocata Maria Rosaria Brancaccio, a cui si erano rivolti gli anziani coniugi che ora hanno ottenuto il r isarcimento di 20mila euro (pari al valore dei buoni da cinquemila euro l’uno) oltre agli interessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Buoni da 20mila euro scaduti ma mai incassati: Poste deve risarcire i due anziani

In questa notizia si parla di: poste - risarcire - anziani - buoni

Trova 19 vecchi buoni da 500 mila e 5 milioni di lire, ma Poste si rifiuta di pagarli: condannata - Un uomo ha scoperto 19 buoni fruttiferi emessi tra il 1993 e il 2001, sottoscritti dalla madre ormai incapace di intendere e di volere.

Se l’Emilia-Romagna e Bologna alle 12 presentavano dati fra i più alti per l’affluenza è anche grazie alla partecipazione di tanti giovani fuorisede e di tanti anziani che non hanno voluto rinunciare al loro diritto. Come Otello dalla Casa, 100 anni, internato a Gr Vai su Facebook

BUONI FRUTTIFERI, POSTE ITALIANE CONDANNATE A RIMBORSARE 15.000 EURO; Anziano fa scadere buono fruttifero, il giudice condanna Poste: “La data non era indicata”; Buoni di investimento prescritti. Il tribunale condanna Poste Italiane.

Poste Italiane condannata nuovamente a risarcire i risparmiatori per la prescrizione dei buoni fruttiferi - Negli ultimi giorni, due importanti sentenze emesse dal Giudice di Pace di Sora (Tribunale di Cassino) hanno condannato Poste Italiane a risarcire due risparmiatori possessori di buoni postali. Scrive greenme.it

Buoni fruttiferi, sentenza Poste condannate - È quanto ha deciso il tribunale a tutela di due risparmiatrici che si erano visti negare la riscossione da Poste Italiane, che sosteneva come quei buoni fossero ormai prescritti. Riporta lanazione.it