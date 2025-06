Bugaro Vs Caporossi Il secondo | Con Acquaroli sanità in emergenza Il primo | Tua la scandalosa convenzione del parcheggio Pertini

Ancona si trova di fronte a un duello politico acceso tra Bugaro e Caporossi, con al centro questioni cruciali come la gestione dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Tra progetti, controversie e decisioni che hanno segnato il passato recente, il confronto punta a chiarire chi abbia realmente portato benefici o danni alla città . L’obiettivo in lontananza per entrambi era e resta le…

ANCONA – Ed è Bugaro Vs Caporossi. Con al centro del contendere cosa hanno fatto di buono e di cattivo il centrodestra e il centrosinistra per le Marche e la città di Ancona per servizi e strutture essenziali come ospedali e parcheggi. L'obiettivo in lontananza per entrambi era e resta le.

Obiettivo secondo mandato: Francesco Acquaroli inaugura la sua campagna elettorale - Francesco Acquaroli si appresta a lanciare la sua campagna elettorale con lo sguardo rivolto a un secondo mandato come presidente delle Marche.

Acquaroli e la crescita: "Sostegno alle imprese per restare competitivi" - All’assemblea Cna di Pesaro, il governatore rivendica i traguardi raggiunti "Nel 2018 la nostra regione era stata retrocessa, oggi è tra quelle virtuose" . Si legge su msn.com

Giacomo Bugaro, Mr Wolf di Acquaroli: «Abbiamo rilanciato lo scalo e ora fa gola per la cessione» - Giacomo Bugaro, membro del consiglio di amministrazione di Ancona International Airport in quota Regione e Mr Wolf del governatore Acquaroli: il Sanzio sta finalmente conoscendo un periodo di grazia. corriereadriatico.it scrive