Buffon avvisa la Juve | Il Mondiale per Club è una sorta di esperimento non so che dazio possano pagare i bianconeri dopo questa competizione

Gigi Buffon mette in guardia la Juventus riguardo al Mondiale per Club, sottolineando i potenziali rischi e le incognite legate a questa competizione in America. L’ex portiere bianconero, intervistato da La Gazzetta di Parma, analizza gli effetti di un torneo che potrebbe influenzare il rendimento della squadra in vista delle sfide future, lasciando aperti molti interrogativi sul dazio da pagare dopo questa avventura internazionale. Ma quali sono esattamente i suoi timori?

Buffon avvisa la Juve: tutte le dichiarazioni dell'ex portiere bianconero sulla competizione in America. L'ex portiere della Juve Gigi Buffon ha parlato a La Gazzetta di Parma e ha analizzato anche il Mondiale per Club, la competizione a cui stanno partecipando i bianconeri e l'Inter. Una stagione "allungata" a causa di questo torneo che potrebbe aver ripercussioni in vista della prossima? PAROLE – «La Juve? Non so che dazio possa agare dopo questo Mondiale per club. È una sorta di esperimento, sia per la Juve che per l'Inter».

