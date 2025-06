Buddy Matthews | La mia caviglia non sta guarendo come avevo previsto

Prime parole di Buddy Matthews, che ha condiviso con i suoi fan le difficoltà legate al suo recupero: "La mia caviglia non sta guarendo come avevo previsto." Dopo aver fatto il suo ultimo appearance a Perth, la sua assenza dai ring AEW si fa sentire. La speranza di rivederlo presto in azione si affievolisce, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti sulla sua ripresa. Ecco le sue parole, che ci mostrano quanto sia forte il suo desiderio di tornare.

Buddy Matthews manca sui ring AEW da Febbraio, quando ha preso parte allo speciale Grand Slam Australia a Perth, la sua città natale. All’inizio del suo match contro Kazuchika Okada, Buddy ha subìto un infortunio alla caviglia che lo sta costringendo a stare fuori dalle scene. Parlando in una diretta Instagram, Buddy ha rivelato che la sua caviglia non sta guarendo nel modo in cui lui si aspettava e la cosa lo sta preoccupando. Ecco le sue parole: “La caviglia non sta recuperando nel modo in cui avevo pensato. Non ha ancora recuperato la mobilità. Se non c’è mobilità non mi posso muovere nel modo corretto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Buddy Matthews: “La mia caviglia non sta guarendo come avevo previsto”

