Bucchianico lavori sulla rete idrica | sospensione dell' acqua nella notte tra il 24 e il 25 giugno

A Bucchianico, la rete idrica subirà una sospensione notturna tra il 24 e il 25 giugno per importanti lavori di sostituzione della linea in contrada Cese. Dopo anni di segnalazioni e disagi, finalmente l’intervento di Aca promette una soluzione duratura. Per consentire l’installazione, l’acqua sarà interrotta dalla sera del 24 giugno alle 22 fino alle prime luci del 25. La comunità si prepara a un miglioramento che cambierà il volto della fornitura idrica locale.

Dopo anni di segnalazioni e disagi, arriva l'intervento risolutivo: Aca ha annunciato la sostituzione della linea idrica in contrada Cese a Bucchianico. Per consentire l'esecuzione dei lavori, domani martedì 24 giugno l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22 fino alle 6 del.

