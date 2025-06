Bublik | Senza pressione non c’è sport professionistico Se non senti la pressione devi ritirarti

Alex Bublik, campione all’ATP 500 di Halle, ha dimostrato che senza pressione non c’è gloria. Dopo aver sconfitto giganti come Muller, Sinner, Machac e Khachanov, il 28enne kazako ha conquistato il suo primo titolo importante, superando Medvedev in meno di un’ora e mezza. La sua vittoria è la prova che affrontare le sfide più dure può portare a risultati straordinari. E questa è solo l'inizio della sua ascesa nel mondo del tennis professionistico.

Dopo aver inanellato gli scalpi dei vari Muller, Sinner, Machac e Khachanov, Alex Bublik si è aggiudicato il titolo all’Atp 500 di Halle superando in finale Daniil Medvedev. Il 28enne kazako si è imposto col punteggio di 6-3, 7-6(4) maturato in meno di un’ora e mezza (1 h e 23 minuti), tempo durante il quale ha dato conferma di essere in uno stato psico-fisico mai vissuto in carriera. Leggi anche: Sinner, la ferita di Parigi deve ancora guarire (Gazzetta) Una carriera, la sua, che finora aveva viaggiato sulle montagne russe proprio a causa di grosse difficoltà dal punto di vista mentale (fattore di estrema importanza nel tennis) e di comportamenti sopra le righe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bublik: «Senza pressione, non c’è sport professionistico. Se non senti la pressione, devi ritirarti»

