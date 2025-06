bruno passalacqua tempo di semifinali

Il calcio si avvicina all’appuntamento più emozionante: le semifinali della Coppa Bruno Passalacqua. Quattro squadre pronte a sfidarsi con grinta e determinazione, alla ricerca di un pass per la grande finale di venerdì sera. Questa sera si accendono i riflettori su Invictasauro e Nuova Grosseto, mentre domani sarà il turno di Venturina e Follonica Gavorrano. Chi conquisterà il biglietto per l’ultimo atto? La sfida è aperta e il calcio non aspetta altro che di sorprenderti.

CALCIO E' tutto pronto per le semifinali della Coppa Bruno Passalacqua. Stasera e domani sera in campo quattro formazione per i due ambitissimi posti che varranno la finale del 27. Stasera in campo Invictasauro-Nuova Grosseto e domani Venturina-Follonica Gavorrano. Due sfide per due posti in palio per la finalissima in programma venerdì sera nel campo di via Lago di Varano dell'Invictasauro. La semifinale di stasera vede in campo Invictasauro e Nuova Grosseto. Quest'ultima aveva eliminato ai rigori il Sant'Andrea nei quarti di finale: erano occorsi 120' e nove tiri dal dischetto per giungere a questo responso, un itinerario ricco di emozioni, stati d'animo altalenanti, fiducia e dubbi.