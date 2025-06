Brucia un’auto le fiamme sciolgono una tapparella e mandano in frantumi i vetri di una finestra

Un grave incendio si è scatenato nelle prime ore del mattino a Racale, provocando danni significativi a un’auto e all’abitazione vicina. Le fiamme hanno raggiunto anche una tapparella e aperto i vetri di una finestra, creando un quadro drammatico che desta preoccupazione nella comunità. Capire le cause di questo episodio diventa essenziale per garantire la sicurezza e prevenire future tragedie.

RACALE – Brucia un’auto e le fiamme colpiscono anche la finestra di un’abitazione. È accaduto poco prima dell’alba di oggi a Racale, nei pressi del civico 4 di via Liguria. Un incendio ha infatti danneggiato la Lancia Musa intestata a una 50enne di San Pietro Vernotico, ma in uso all’ex marito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Brucia un’auto, le fiamme sciolgono una tapparella e mandano in frantumi i vetri di una finestra

