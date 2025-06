Brucia il centro di raccolta dei rifiuti a Licata traffico in tilt nella statale

Un vasto incendio al centro di raccolta dei rifiuti di Licata sta causando caos e disagi, bloccando la statale e creando un’emergenza ambientale. Le forze di pronto intervento sono in azione per domare le fiamme e limitare i danni. Il fumo, intanto, ha reso l’aria irrespirabile, sollevando seri interrogativi sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza della zona. La situazione rimane critica mentre si cerca di contenere il disastro e tutelare la comunità.

Un vasto incendio sta bruciando il centro comunale di raccolta dei rifiuti, nella zona industriale di Licata, in contrada Piana Bugiades. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri che stanno cercando di spegnere il rogo nel più breve tempo possibile. Il fumo, intanto, ha reso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Brucia il centro di raccolta dei rifiuti a Licata, traffico in tilt nella statale

In questa notizia si parla di: centro - raccolta - rifiuti - licata

Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico - Arezzo, 13 maggio 2025 – Cortona lancia una nuova iniziativa per la raccolta dei rifiuti nel centro storico: sono arrivati gli shopper per le strutture ricettive.

Calendario della Raccolta dei Rifiuti Porta a Porta. Questo è il mastello che bisogna lasciare fuori dalla propria abitazione al termine della giornata. Pertanto, domani mattina: Venerdì 20 giugno, verrà effettuata la Raccolta del "MULTIMATERIALE". Vai su Facebook

Licata, vasto incendio al centro comunale rifiuti: in azione i Vigili del fuoco; Licata. Uomo cade dagli scogli, recuperato dai vigili del fuoco; Licata. Posteggia in discesa e l’auto lo travolge.

Licata, vasto incendio al centro comunale rifiuti: in azione i Vigili del fuoco - E’ in corso a Licata un vasto incendio che sta interessando il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti nella zona industriale di Piano Bugiades. Secondo grandangoloagrigento.it

Raccolta ingombranti, Licata Ambiente ricorda: “Smaltirli è gratuito” - Chi deve liberarsi di mobili o piccoli elettrodomestici può infatti conferirli direttamente presso il centro comunale di raccolta ... Segnala licatanet.it