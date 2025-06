Bruce Springsteen in arrivo il cofanetto Tracks II | The Lost Albums

Se sei un appassionato di Bruce Springsteen, preparati a un regalo imperdibile: il nuovo cofanetto "Tracks II: The Lost Albums" arriva il 27 giugno, con 83 brani inediti che svelano capitoli nascosti della sua straordinaria carriera. Un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti e approfondire il suo percorso musicale, rendendo questa uscita un appuntamento da non perdere per ogni fan. The Lost Albums sarà ...

Bruce Springsteen sta per pubblicare Tracks II: The Lost Albums, i sette album inediti con 83 brani. VenerdĂŹ 27 giugno esce per Sony Music Tracks II: The Lost Albums, i sette album inediti di Bruce Springsteen ( pre order ), un preziosissimo cofanetto che racchiude 83 brani colmando capitoli significativi nella ricca carriera di Springsteen e offrendo una preziosa panoramica sulla sua vita e sul suo percorso artistico. The Lost Albums sarĂ disponibile in edizione limitata in formato 9 LP, 7 CD e digitale, con packaging distintivo per ciascun album inedito e un libro rilegato in tessuto di 100 pagine che include foto d’archivio rare, note dettagliate su ogni album scritte dal saggista Erik Flannigan e una presentazione personale del progetto firmata da Springsteen stesso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Š Spettacolo.eu - Bruce Springsteen, in arrivo il cofanetto Tracks II: The Lost Albums

In questa notizia si parla di: springsteen - bruce - tracks - lost

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

#Musica “Tracks II: The Lost Albums” è il nuovo album di Bruce @springsteen. In uscita il 27 giugno, conterrà 7 dischi inediti per un totale di 83 brani che offrono una preziosa panoramica del percorso artistico della star. Insieme all’album, un libro 100 pagine Vai su X

Anteprima esclusiva - Bruce Springsteen “Lost and Found” Ti invitiamo a prenotare la tua copia e ritirala in negozio giovedì per ricevere anche i... Vai su Facebook

BRUCE SPRINGSTEEN: in arrivo il box “Tracks II: The Lost Albums” con 7 album mai pubblicati. Aperture straordinarie nei negozi nella notte del 26 giugno; Bruce Springsteen, in arrivo il cofanetto Tracks II: The Lost Albums; Bruce Springsteen annuncia Tracks II: The Lost Albums: 7 tesori nascosti pronti a stupirvi.

Springsteen, venerdì arriva il cofanetto ‘Tracks II’ con 7 album inediti - Venerdì 27 giugno esce per Sony Music 'Tracks iI: The Lost Albums', i sette album inediti di Bruce Springsteen, un cofanetto che racchiude 83 brani, colmando ... Si legge su msn.com

Il 27 giugno esce “Tracks II: The Lost Albums”, i sette album inediti di Bruce Springsteen - MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 27 giugno esce per Sony Music “Tracks II: The Lost Albums”, i sette album inediti di Bruce Springsteen, un cofanetto che racchiude 83 brani colmando capitoli significativi ... Lo riporta msn.com