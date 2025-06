Brt partono i lavori e i disagi Divieti fino alla fine dell?anno

dell’importante opera di riqualificazione urbana, che trasformerà il volto della città. Con lavori che dureranno sei mesi e coinvolgeranno oltre 50 vie, i residenti e i pendolari devono prepararsi a un nuovo assetto stradale. Un investimento da quasi 139 milioni di euro promette di restituire a Taranto un centro più moderno e vivibile, anche se i disagi temporanei sono inevitabili: ecco cosa aspettarsi e come affrontare al meglio questa fase cruciale.

Un cantiere lungo sei mesi, oltre 50 vie interessate, disagi annunciati alla viabilità cittadina e un investimento da quasi 139 milioni di euro: a Taranto è entrata nel vivo la fase. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Brt, partono i lavori (e i disagi). Divieti fino alla fine dell?anno

In questa notizia si parla di: disagi - partono - lavori - divieti

Disagi in vista sulla Milano Meda: partono i lavori notturni - Disagi in arrivo sulla Milano-Meda: partono lavori notturni che promettono di rendere la circolazione più complicata.

? ATTENZIONE: DAL 23 GIUGNO, VIA TUTTE LE BICICLETTE DAL PIAZZALE DELLA STAZIONE! Proseguono i lavori di rigenerazione urbana nell’area attorno alla stazione ferroviaria di Faenza, nell’ambito del progetto che prevede il trasferimento de Vai su Facebook

Cagliari, disagi infiniti per gli automobilisti: partono i lavori in viale Merello, traffico stravolto; Tramvia di Firenze, lunedì 16 partono i lavori in viale Europa. Chiusure e restringimenti; Strade, chiusure a Ponte Milvio e Tor di Quinto: partono i lavori notturni, modifiche alla viabilità fino al 31 luglio.

Partono i lavori al parcheggio del Mercato. Scattano i divieti di sosta - I lavori consistono nella verniciatura delle strisce bianche per auto e ciclomotori e delle strisce gialle relative ai posti riservati alle auto con permesso per persone con disabilità. Scrive arezzonotizie.it

Bari, partono i lavori per la Bus Rapid Transit e crescono i dubbi a San Pasquale: «Progetto poco chiaro» - Partono i lavori per il Brt, ma al quartiere San Pasquale scoppia subito la polemica: dai dubbi sulla viabilità alla preoccupazione sui posti auto, fino alle perplessità su un progetto dai ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it