Brindisi ripudia la guerra e prepara la pace | momento pubblico a Palazzo Nervegna

Brindisi si fa portavoce di un messaggio forte e di speranza: "ripudia la guerra e prepara la pace". Il prossimo 25 giugno, presso Palazzo Granafei-Nervegna, la città si unisce in un gesto simbolico di solidarietà e impegno, promosso dall'Associazione Archivio per l'Alternativa Michele Di Schiena e dal Movimento Manifesto 4 Ottobre. Un momento pubblico che invita tutti a riflettere e agire per un futuro di pace condivisa.

