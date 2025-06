Bridgerton | annunciate le riprese della quarta stagione in un video dietro le quinte

Il mondo di Bridgerton si prepara a emozionare ancora una volta: Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese della quarta stagione con un esclusivo video dietro le quinte. Tra segreti svelati e anticipazioni, uno degli aspetti più affascinanti riguarda il ruolo strategico di Penelope e la nuova avventura amorosa di Benedict, che promette di conquistare i fan come mai prima d’ora. La magia della serie continua, e questa stagione non farà eccezione.

Netflix ha celebrato la fine delle riprese della quarta stagione di Bridgerton con un nuovo video dal dietro le quinte, che svela un dettaglio impercettibile sul ruolo che Penelope continuerà a ricoprire nella storia. La quarta stagione di Bridgerton vedrà finalmente il secondo genito Benedict (Luke Thompson) protagonista di una storia d’amore, dopo essersi innamorato di una misteriosa donna mascherata al famoso ballo in maschera organizzato da sua madre. Sebbene Benedict e il suo amore alla Cenerentola, Sophie Baek (Yerin Ha), saranno al centro dell’attenzione di Bridgerton e della prossima stagione londinese, anche il resto del clan Bridgerton avrà un ruolo da svolgere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

