Brescia operaio travolto da lastra di marmo | morto 54enne

Tragedia nel cuore della provincia di Brescia: un operaio di 54 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una lastra di marmo in una cava di Botticino. Un incidente che scuote la comunità e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro, spesso troppo fragile di fronte a rischi imprevedibili. È fondamentale approfondire le cause e rafforzare le misure preventive per evitare altre tragedie simili.

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro questa mattina a Botticino, in provincia di Brescia. La vittima è un operaio di 54 anni. Mentre lavorava all’estrazione e lavorazione del marmo in una cava, è stato travolto da una lastra, per cause in corso di accertamento. Soccorso da 118 e vigili del fuoco, il 54enne è stato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

