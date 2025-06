Bremmer | Consigliare ad un ragazzo di imparare a programmare è peggio che suggerirgli di tatuarsi la faccia

Le parole di Ian Bremmer, uno dei massimi esperti di rischio mondiale, hanno scatenato un ampio dibattito tra gli sviluppatori. Durante un'intervista con la HBO, ha sottolineato che investire nel programmare oggi è come tatuarsi la faccia: un gesto impulsivo e poco saggio. Tuttavia, molti esperti sono convinti che questa visione sia troppo pessimistica. La vera domanda è: come possiamo affrontare il futuro in un mondo in continua evoluzione?

Le frasi di Ian Bremmer, uno dei massimi esperti mondiali di rischio, hanno scatenato forti proteste da parte degli sviluppatori: durante una intervista con la HBO ha messo una pietra sopra il futuro dei programmatori, mostrando, dati alla mano, come non ci sia futuro per chi inizia oggi a programmare.

