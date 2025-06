Box Office ITALIA | Dragon Trainer primo poco interesse per Elio

Il terzo weekend di giugno si apre con un duello tra incassi e delusioni al cinema italiano. Dragon Trainer conquista ancora il primo posto, confermando il suo successo, mentre Elio, il nuovo film d'animazione Disney/Pixar, fatica a catturare l’interesse del pubblico. Il caldo estivo inizia a pesare sui numeri del botteghino, che registra un calo del 13% rispetto al precedente. Quali sorprese riserverà il box office questa settimana? Restate con noi per scoprirlo!

Il Box Office ITALIA del terzo weekend di giugno si è chiuso con una nuova vittoria di Dragon Trainer, ma anche con la conferma della delusione di Elio, il nuovo film d'animazione DisneyPixar. Il forte caldo estivo ha iniziato a fare i primi danni in termini di incasso al botteghino nazionale. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, il bottino complessivo del weekend 19-22 giugno è stato 4.31 milioni di euro, in calo del 13% rispetto al weekend scorso, e addirittura del 70% rispetto allo stesso weekend del 2024. Eppure la scelta del pubblico italiano era relativamente ricca! Ma entriamo nel dettaglio.

