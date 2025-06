Bova Marina grande partecipazione all’incontro dell’Arma contro le truffe agli anziani

A Bova Marina, la parrocchia Don Bosco si è riempita di cittadini desiderosi di proteggersi, partecipando all’incontro organizzato dai carabinieri per contrastare le truffe agli anziani. Un momento di grande coinvolgimento, in cui esperti hanno condiviso utili consigli e strategie per difendersi. La risposta della comunità dimostra quanto sia importante sensibilizzare e informare sui rischi di un fenomeno sempre più insidioso. È fondamentale continuare su questa strada per garantire un futuro più sicuro a tutti.

Sono arrivati in tanti, tra curiosità e voglia di capire come difendersi. A Bova Marina, la parrocchia Don Bosco si è riempita per l'incontro organizzato dai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Melito Porto Salvo, dedicato a un tema quanto mai attuale: le truffe ai danni degli.

