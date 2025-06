Bosconero in festa | torna la Sagra dell' Agnolotto per un' estate da gustare

Bosconero in festa: l'estate si accende con la rinomata Sagra dell'Agnolotto, un evento che unisce tradizione, gusto e allegria nel cuore del Piemonte. Dal 25 al 28 luglio, Borgata Roggia si trasforma in un palcoscenico di sapori autentici, dove il profumo degli agnolotti fatti a mano invita a condividere momenti speciali. Un'occasione imperdibile per riscoprire le radici e vivere un’estate all’insegna del buon cibo e della convivialità .

