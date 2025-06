Borussia Dortmund-Ulsan | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un minuto della sfida tra Borussia Dortmund e Ulsan al TQL Stadium di Cincinnati, continua a leggere: ti svelerò orario, dove seguire la partita in tv e le ultime novità sulle formazioni. Prepara popcorn e tv, perché questa sarà una partita da non perdere!

Al TQL Stadium la sfida del Mondiale per Club Borussia Dortmund-Ulsan: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al TQL Stadium di Cincinnati si giocherà la gara valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Borussia Dortmund-Ulsan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Borussia Dortmund-Ulsan: dove vederla, orario e probabili formazioni

