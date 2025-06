Borse europee in calo Greggio ai minimi da 5 mesi

Le borse europee segnano un calo, mentre il petrolio brilla di nuovo: il Brent di agosto supera i 78 dollari, in rialzo dell’1,5%, e il WTI si attesta sui 75 dollari. Dopo mesi di ribasso, il mercato energetico mostra segni di ripresa, alimentando le speranze di una stabilizzazione dei prezzi. In questo scenario di volatilità, quali saranno le prossime mosse degli investitori?

Dopo il crollo adesso il Brent in scadenza ad agosto scambia sopra i 78 dollari al barile, in rialzo dell’1,5%, mentre il Wti di pari scadenza viaggia sui 75 dollari al barile (+1,5%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Borse europee in calo. Greggio ai minimi da 5 mesi

Borse europee in lieve miglioramento nonostante calo del dollaro e del greggio - Le borse europee mostrano un lieve miglioramento nonostante il calo del dollaro e del greggio, sostenute da dati positivi su Pil, occupazione e produzione industriale dell'Eurozona.

Con Wall Street chiusa per festività (e i future in calo), l'Europa archivia la giornata in deciso rosso. Balzo del prezzo del greggio, gas sopra i 41 euro al MWh.

Borsa: Europa amplia rosso dopo calo vendite Usa, Milano -1,15%. Future su Wall Street negativi, balzo di greggio e gas

Borse europee in calo. Greggio ai minimi da 5 mesi; Borse Ue chiudono in ordine sparso, a Piazza Affari vola Tim. Wall Street contrastata dopo la Fed. Greggio in calo; Borsa, Europa in calo dopo gli attacchi Usa ai siti nucleari iraniani. Piazza Affari giù: tengono Eni e Saipem.

Borsa Milano in calo con Europa dopo attacco Usa a Iran, debole Stellantis - Piazza Affari inizia la settimana in calo dopo che gli Usa nel weekend hanno bombardato i siti nucleari dell'Iran aprendo uno scenario di grave incertezza per gli equilibri geopolit ... Lo riporta msn.com

Borsa, Europa in calo dopo gli attacchi Usa ai siti nucleari iraniani. Piazza Affari giù: tengono Eni e Saipem - Sui mercati pesa il clima di incertezza dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, e in vista della risposta di Teheran ... Come scrive affaritaliani.it