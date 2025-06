Borse europee in calo dopo l’attacco USA all’Iran | petrolio ai massimi e mercati sotto pressione

Le borse europee aprono in lieve calo dopo l’attacco statunitense contro siti iraniani, con i mercati sotto pressione e il petrolio raggiunge i massimi storici. La reazione degli investitori è prudente, riflettendo attenzione più che allarmismo, mentre la volatilità si fa sentire. In un contesto geostrategico complesso, le decisioni di oggi potrebbero influenzare l’andamento delle piazze finanziarie nei prossimi giorni, evidenziando come l’incertezza globale continui a guidare le dinamiche dei mercati.

L’attacco sferrato dagli Stati Uniti contro tre siti nucleari e militari iraniani nel fine settimana ha scosso i mercati finanziari internazionali, ponendo subito alla prova la resilienza delle Borse europee nella prima seduta di lunedì 23 giugno 2025. La reazione degli investitori, pur negativa, è stata caratterizzata da ribassi contenuti, segno di una cautela diffusa ma non di panico generalizzato. Apertura in calo, ma senza crolli. Le principali piazze europee hanno aperto la settimana in territorio negativo. L’indice Euro Stoxx 50 ha segnato un ribasso dello 0,53%, mentre a Piazza Affari il Ftse Mib è sceso dell’1% a quota 38. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee in calo dopo l’attacco USA all’Iran: petrolio ai massimi e mercati sotto pressione

In questa notizia si parla di: borse - europee - calo - attacco

Borse europee in calo dopo attacco Israele-Iran e tensioni in Medio Oriente - Le borse europee registrano un calo, scosse dalle tensioni in Medio Oriente e dal nuovo fronte aperto tra Israele e Iran, mentre i future Usa segnalano debolezza.

Teheran pronta a discutere limitazioni all'arricchimento dell'uranio. Trump prende tempo su eventuale attacco, in corso negoziati a Ginevra. Euro stabile oltre 1,15 dollari. Spread resta sopra 100 punti. Petrolio e gas naturale in calo. #Finanza #Borse # Vai su X

Teheran pronta a discutere limitazioni all'arricchimento dell'uranio. Trump prende tempo su eventuale attacco, in corso negoziati a Ginevra. Euro stabile oltre 1,15 dollari. Spread resta sopra 100 punti. Petrolio e gas naturale in calo. #Finanza #Borse # Vai su Facebook

Borse, Europa in calo, focus su reazione dell’Iran. Petrolio tocca i massimi da 5 mesi; ++ Borsa: l'Europa apre in calo dopo l'attacco Usa all'Iran ++; Borse europee in calo dopo l’attacco USA all’Iran: petrolio ai massimi e mercati sotto pressione.

Borse europee in calo. Greggio ai minimi da 5 mesi - Dopo il crollo adesso il Brent in scadenza ad agosto scambia sopra i 78 dollari al barile, in rialzo dell’1,5%, mentre il Wti di pari scadenza viaggia sui 75 dollari al barile (+1,5%) ... Da msn.com

Borsa, Europa in calo dopo gli attacchi Usa ai siti nucleari iraniani. Piazza Affari giù: tengono Eni e Saipem - Sui mercati pesa il clima di incertezza dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, e in vista della risposta di Teheran ... affaritaliani.it scrive