Borsa | Milano in calo -0,9% pioggia dividendi pesa su Ftse Mib

La Borsa di Milano chiude in calo dello 0,98%, tra alta volatilità e faticose oscillazioni dei titoli principali. La pioggia di dividendi, che coinvolge grandi nomi come Leonardo, Stellantis e Tim, pesa sul sentiment degli investitori, alimentando incertezza e nervosismo sul listino. In questo scenario turbolento, capire gli effetti di questi dividendi è fondamentale per orientarsi meglio nel mercato. Ma cosa riserva il futuro?

La Borsa di Milano contiene il calo (-0,98%) ma la volatilità sul listino principale è alta e manda alcuni titoli, come Leonardo, in altalena (-0,9%). Tra i peggiori però ci sono Stellantis (-2,16%) e Tim (-2,33%). Sul listino milanese pesa, fanno notare gli analisti, lo stacco delle cedole che coinvolge numerose big tra cui appunto Leonardo e poi Pirelli (-0,7%), Poste Italiane (-0,94%), Terna (+0,28%), Snam (-0,16%) e STMicroelectronics (-0,34%). E ancora Acea (-0,68%), Ariston Holding (-0,91%), Enav (-0,37%), Hera (-0,2%) e Iren (-0,39%).

