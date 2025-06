Borsa | Milano sconta lo stacco cedole -1% giù Tim e Leonardo

La Borsa di Milano riflette l'incertezza globale e lo stacco delle cedole, tra cui quelli di TIM e Leonardo, influenzando il calo dell'indice Ftse Mib. Dopo le tensioni internazionali e le dichiarazioni della Fed, Piazza Affari si prepara a nuove sfide, ma anche a opportunità per gli investitori più attenti. Scopriamo insieme come navigare questa fase di mercato e cogliere i trend emergenti, perché in finanza, ogni calo può essere il primo passo verso una nuova crescita.

Piazza Affari ha chiuso in calo la prima seduta dell'estate, con lo stacco di alcune cedole. All'indomani dell'attacco Usa all'Iran, che ha generato incertezza sui mercati fino alla dichiarazione della vicepresidente della Fed Michelle Bowman su un possibile taglio dei tassi a luglio, l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1% a 38.840 punti, tra scambi per oltre 2,7 miliardi di euro di controvalore, contro gli oltre 5 di venerdì scorso. E' salito 97,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,5 punti al 3,48% e quello tedesco 1 punto al 2,5%. Sul listino milanese ha pesato in parte lo stacco cedola di Leonardo (-2,19%), Poste (-2,38%), Pirelli (-1,44%), Stm (+0,81%), Snam (+0,47%) ed Hera (+1,04%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano sconta lo stacco cedole (-1%), giù Tim e Leonardo

