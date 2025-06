Borsa | Milano debole -0,9% pesa stacco cedole cede Leonardo

Piazza Affari si conferma debole, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,92% e numerosi titoli che staccano le cedole, tra cui Leonardo e Poste Italiane. Gli investitori monitorano attentamente le tensioni internazionali e l'effetto delle decisioni di politica monetaria. Come si evolve il panorama finanziario italiano? Restate con noi per scoprire le ultime novità e opportunità di investimento.

Piazza Affari si conferma debole all'indomani dell'attacco Usa agli Iran, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,92% a 38.872 punti e numerosi titoli che staccano la cedola. In calo a 98,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,8 punti sopra al 3,47%, mentre quello tedesco scende di 2,2 punti al 2,49%. Vengono scambiati 'ex-dividendo' Leonardo (-2,92%), Poste (-1,38%), Pirelli (-0,8%), Stm (-0,26%), Snam (+0,63%) ed Hera (+0,45%). Deboli Tim (-2,89%), Iveco (-2,7%) e Stellantis (-1,7%), nel giorno dell'insediamento del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano debole (-0,9%), pesa stacco cedole, cede Leonardo

In questa notizia si parla di: debole - leonardo - borsa - milano

Borsa di Milano in crescita: Leonardo e Prysmian tra i migliori - La Borsa di Milano avanza dello 0,4%, guidata da Leonardo e Prysmian, tra i migliori titoli del listino.

Borsa oggi 9 giugno: l'Europa attende le novità sui dazi. Milano debole, cede Leonardo - DIRETTA Vai su X

Borsa: Milano debole (-0,9%), pesa stacco cedole, cede Leonardo; Borsa Milano prosegue debole su escalation Medio Oriente, realizzi su Leonardo Da Reuters; Borsa Milano, partenza debole per tensioni geopolitiche, bene Eni e Leonardo.

Borsa: Milano debole (-0,9%), pesa stacco cedole, cede Leonardo - Piazza Affari si conferma debole all'indomani dell'attacco Usa agli Iran, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,92% a 38. Scrive msn.com

Borsa Milano prosegue debole su escalation Medio Oriente, realizzi su Leonardo - Piazza Affari prosegue la seduta in calo dopo che gli Usa nel weekend hanno bombardato i siti nucleari dell'Iran aprendo uno scenario di grave incertezza per gli equilibri geopoliti ... Come scrive msn.com