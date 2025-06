Borsa | Milano debole -0,9% pesa stacco cedole cede Leonardo

La Borsa di Milano mostra segnali di debolezza, influenzata dall'incertezza geopolitica e dalle strategie di stacco cedole. L'indice Ftse Mib chiude in calo dello 0,92%, con molti titoli, tra cui Leonardo, in forte perdita a causa della riduzione dei dividendi. Intanto, il differenziale tra Btp e Bund si avvicina ai 98 punti, riflesso delle tensioni sui mercati. La seduta si prospetta movimentata, con molti investitori attenti agli sviluppi.

Piazza Affari si conferma debole all'indomani dell'attacco Usa agli Iran, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,92% a 38.872 punti e numerosi titoli che staccano la cedola. In calo a 98,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,8 punti sopra al 3,47%, mentre quello tedesco scende di 2,2 punti al 2,49%. Vengono scambiati 'ex-dividendo' Leonardo (-2,92%), Poste (-1,38%), Pirelli (-0,8%), Stm (-0,26%), Snam (+0,63%) ed Hera (+0,45%). Deboli Tim (-2,89%), Iveco (-2,7%) e Stellantis (-1,7%), nel giorno dell'insediamento del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano debole (-0,9%), pesa stacco cedole, cede Leonardo

