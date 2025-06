Borsa | Milano apre in calo Ftse Mib -0,8

La Borsa di Milano apre le sue porte con segnali di nervosismo, il Ftse Mib che perde lo 0,8%, attestandosi a 38.915 punti. Tra le turbolenze, Stellantis si distingue come una delle peggiori performance, con un calo del 5,7%, mentre i titoli della difesa, spinti dagli sviluppi internazionali in Iran, brillano: Leonardo +1,07%, Eni +0,45% e Saipem +1,26%. In questo scenario complesso, gli investitori restano attenti alle prossime mosse del mercato, pronti a cogliere eventuali

La Borsa di Milano apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,8% a 38.915 punti. Tra i peggiori Stellantis che cede il 5,7% mentre sugli scudi, spinta insieme ai titoli della difesa sugli effetti della guerra in Iran, Leonardo (+1,07%) con Eni (+0,45%) e Saipem (+1,26%).

