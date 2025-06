Borsa | Milano apre in calo Ftse Mib -0,8

La Borsa di Milano apre in lieve calo, con il Ftse Mib che scende dello 0,8% a 38.915 punti, riflettendo le tensioni globali e gli eventi geopolitici. Tra le aziende più colpite c'è Stellantis, in calo del 5,7%, mentre si tengono in evidenza Leonardo, Eni e Saipem, spinte dagli effetti della guerra in Iran. In questo contesto, gli investitori restano attenti, valutando le prossime mosse dei mercati.

La Borsa di Milano apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,8% a 38.915 punti. Tra i peggiori Stellantis che cede il 5,7% mentre sugli scudi, spinta insieme ai titoli della difesa sugli effetti della guerra in Iran, Leonardo (+1,07%) con Eni (+0,45%) e Saipem (+1,26%).

Borsa: Milano apre in calo dello 0,65% - La Borsa di Milano apre la giornata in modo contrastato, con l’indice Ftse Mib che registra una flessione dello 0,65%, a 39.

Borsa oggi 20 giugno: Europa in rialzo con spiragli sull’Iran, petrolio in calo. A Milano corre Unicredit: Orcel apre al ritiro su Banco Bpm - DIRETTA Vai su X

Borsa: tempesta sui listini Ue dopo l'attacco di Israele all'Iran. Milano in calo con le banche: Pop Sondrio in rosso dopo rifiuto offerta Bper - Segui la DIRETTA • MERCATI Venerdì nero: dall'oro al franco svizzero ai titoli di Stato Usa, ecco cosa cercano gli investi Vai su Facebook

