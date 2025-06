Borsa | l' Europa apre in calo dopo l' attacco Usa all' Iran

Le borse europee aprono in ribasso, riflettendo le tensioni geopolitiche e l’incertezza che aleggia sui mercati a causa dell’attacco statunitense all’Iran. Tra nervosismo e preoccupazioni per una possibile escalation, petrolio e gas registrano aumenti significativi, alimentando il clima di instabilità. Parigi, Francoforte e Londra segnano aperture negative, mentre gli investitori restano in attesa di sviluppi cruciali. La cautela domina, lasciando presagire una settimana di forte volatilità e sfide per i mercati europei.

Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. Sui mercati pesa il clima di incertezza dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, e in vista della della risposta di Teheran. In rialzo petrolio e gas con le minacce di chiudere lo Stretto di Hormuz. Apertura negativa per Parigi (-0,52%), Francoforte (-0,46%) e Londra (-0,36%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in calo dopo l'attacco Usa all'Iran

In questa notizia si parla di: calo - attacco - iran - borsa

Borsa di Hong Kong apre in calo tra tensioni Medio Oriente e attacco Israele-Iran - La Borsa di Hong Kong apre in calo, segnando una battuta d'arresto tra le tensioni in Medio Oriente e l'attacco israeliano contro l'Iran.

Borsa: tempesta sui listini Ue dopo l'attacco di Israele all'Iran. Milano in calo con le banche: Pop Sondrio in rosso dopo rifiuto offerta Bper - Segui la DIRETTA • MERCATI Venerdì nero: dall'oro al franco svizzero ai titoli di Stato Usa, ecco cosa cercano gli investi Vai su Facebook

Borsa, avvio in calo dopo l'attacco di Israele all'Iran. Schizza il prezzo del petrolio https://liguria.bizjournal.it/2025/06/13/borsa-avvio-in-calo-dopo-lattacco-di-israele-alliran-schizza-il-prezzo-del-petrolio/… Vai su X

++ Borsa: l'Europa apre in calo dopo l'attacco Usa all'Iran ++; Borse, Europa in calo, focus su reazione dell’Iran. Petrolio tocca i massimi da 5 mesi; Borsa Milano in calo con Europa dopo attacco Usa a Iran, debole Stellantis.

Borsa: l'Europa apre in calo dopo l'attacco Usa all'Iran - Sui mercati pesa il clima di incertezza dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, e in vista della della risposta di Teheran. Come scrive quotidiano.net

Borsa, Europa in calo dopo gli attacchi Usa ai siti nucleari iraniani. Piazza Affari giù: tengono Eni e Saipem - Sui mercati pesa il clima di incertezza dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, e in vista della risposta di Teheran ... Segnala affaritaliani.it