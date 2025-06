Borsa | l' Asia mista guarda al Medio Oriente

Le Borse asiatiche, dopo l’attacco statunitense all’Iran, si muovono in territorio negativo, riflettendo tensioni geopolitiche che si estendono anche ai mercati europei e americani. Gli investitori restano in attesa di risposte e sviluppi, mentre le contrattazioni in Asia mostrano variazioni leggere tra ribassi e lievi guadagni. In questo scenario globale di incertezza, i mercati guardano al Medio Oriente con attenzione crescente. Il clima di...

Le Borse asiatiche si muovono in terreno negativo dopo l' attacco degli Stati Uniti all'Iran ed in attesa della risposta di quest'ultima. Verso un avvio negativo anche per i listini europei dove i future sono negativi. In Asia, a contrattazioni ancora in corso, sono in calo Tokyo cede lo 0,2%, Seul (-0,3%), Mumbai (-0,8%), positive Hong Kong e Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,3%). In moderato calo anche i future di Wall Street. Il clima di incertezza sta "rapidamente diventando la nuova normalità per i mercati, quindi mi aspetto di vedere un relativo senso di calma a meno che le tensioni non continuino a salire, cosa che, per essere chiari, ha il potenziale per farlo", ha detto a Bloomberg Josh Gilbert, analista di mercato presso eToro a Sydney.

