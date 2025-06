Borsa | Europa riduce calo nel finale con New York Milano -0,85%

Le borse europee hanno ridotto il calo nel finale, grazie anche ai segnali positivi da Wall Street e alle parole della vicepresidente della Fed Michelle Bowman, che ha lasciato aperta la possibilità di un taglio dei tassi a luglio. Milano chiude con un calo dello 0,85%, ma la giornata sembra aver preso una piega meno negativa, consolidando un clima di attesa che potrebbe favorire future opportunità di investimento.

Riducono il calo nel finale le Borse europee con i listini Usa positivi, dimenticando le tensioni in Medio Oriente dopo l'apertura della vicepresidente della Fed Michelle Bowman a un taglio dei tassi in luglio. Milano cede lo 0,85%, Parigi lo 0,64%, Francoforte lo 0,17%, Londra lo 0,2%, Francoforte lo 0,15% e Madrid (+0,05%) gira in positivo. Bene a New York il Dow Jones (+0,26%) e il Nasdaq (+0,58%). Scende a 97 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti al 3,47% e quello tedesco di 1 punto al 2,5%. Gira in calo il dollaro a 0,86 euro e a 0,74 sterline, con l' oro in crescita dello 0,59% a 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net