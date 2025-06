Borsa | Europa nervosa Milano -0,8% e future Usa positivi

Le borse europee navigano in acque agitate, con Milano che resta indietro (-0,8%) e le altre piazze che, dopo aver recuperato le perdite, tornano a scendere. I futures americani si mostrano positivi (+0,06%), ma la volatilità resta elevata, accompagnata da un dollaro forte e un petrolio in salita. In questo contesto incerto, gli investitori devono mantenere attenzione e strategia, perché i mercati continuano a oscillare tra rischi e opportunità .

Oscillano i listini delle Borse in Europa, Milano resta debole (-0,8%) mentre le altra piazze che avevano azzerato i cali tornano ora in ribasso, con Parigi che cede lo 0,4%, Francoforte lo 0,33% e Londra piatta (-0,01%). I futures americani sono positivi (+0,06%). La volatilità resta alta ed è la caratteristica della seduta, insieme a un dollaro forte (la valuta europea cede lo 0,4% a 1,14 dollari). Il petrolio sale (Brent +1,14% a 77,78 dollari) come i future sul gas naturale (+1,36% a 41,49 euro). Sul listino di Milano tra i peggiori sempre LEonardo (-2,9%), Tim (-2,3%) e Pop. Sondrio (-2,05%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa nervosa, Milano -0,8% e future Usa positivi

