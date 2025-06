Borsa | Europa debole in chiusura Parigi -0,69% Londra -0,19%

Le borse europee chiudono la prima seduta della settimana in modo sottotono, riflettendo un clima di incertezza nei mercati. Parigi perde lo 0,69%, Londra lo 0,19%, Francoforte lo 0,35%, mentre Madrid si ferma a un minimo dello 0,01%. In un contesto di nervosismo globale, gli investitori attendono segnali più chiari per guidare le prossime mosse. Quali saranno i trend che definiranno i prossimi giorni?

Borse europee deboli in chiusura della prima seduta della settimana. Parigi ha ceduto lo 0,69% a 7.537 punti, Londra lo 0,19% a 8.758 punti e Francoforte lo 0,35% a 23.269 punti. Immobile Madrid (-0,01% a 13.843 punti).

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,37%, Londra +0,59% - Le principali borse europee hanno chiuso in territorio positivo, riflettendo un clima di ottimismo tra gli investitori.

Borsa: rimbalzo in Europa , Francoforte +0,78%. Londra chiude in rialzo dello 0,28%. Parigi dello 0,75%

Da oggi è possibile trovare in edicola 'Hermès'! Una combinazione unica di artigianalità , savoir-faire ed esclusività fa di Hermès una firma ineguagliabile nel mondo della moda. Da quando Thierry Hermès aprì il suo primo laboratorio a Parigi, nel 1837

