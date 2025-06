Borrelli Patriciello teme per la sua incolumità | Ho paura dell' irreparabile troppo odio

In un clima di crescente tensione, Padre Maurizio Patriciello esprime con fervore la sua preoccupazione per la sicurezza dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli e della sua scorta. La paura di un gesto irreparabile alimenta un forte senso di allarme tra chi si batte per la legalità e la giustizia. Mentre il odio si fa strada, resta fondamentale unire le forze per proteggere chi si impegna ogni giorno per il bene comune.

"Sono seriamente preoccupato per l’ incolumità dell’ onorevole Francesco Emilio Borrelli e degli uomini della sua scorta". Padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, manifesta sui suoi profili così tutte le sue preoccupazioni per il deputato di Avs, particolarmente sui social. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Borrelli, Patriciello teme per la sua incolumità: "Ho paura dell'irreparabile, troppo odio"

In questa notizia si parla di: borrelli - patriciello - incolumità - teme

L’ultima telefonata, poi il nulla. Donna scomparsa a Prato, la famiglia teme per la sua incolumità - Prato, 19 maggio 2025 – L’ultima telefonata con la madre e poi il silenzio totale. Denisa Maria Adas, 30 anni, scomparsa da giovedì a Prato, provoca preoccupazione e timori per la sua incolumità.

Don Patriciello: troppe minacce per le sue denunce, temo per l'incolumità di Borrelli e dalla sua corta.